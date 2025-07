Nel neocostituito consorzio saranno soci Regione Toscana (70%), Città metropolitana di Firenze (10%), Comuni di Campi (8%), Sesto Fiorentino (8%) e Calenzano (4%). Prima assemblea convocata per il 4 agosto

Ex Gkn, nasce il Consorzio industriale della Piana fiorentina. I rappresentanti di tutti gli enti coinvolti hanno sottoscritto oggi a Firenze l’atto di costituzione del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina, nato per tentare una reindustrializzazione della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).

Nel neocostituito consorzio saranno soci Regione Toscana (70%), Città metropolitana di Firenze (10%), Comuni di Campi (8%), Sesto Fiorentino (8%) e Calenzano (4%). Le nomine di presidente e comitato direttivo, si legge in una nota del Comune di Sesto, saranno definite nel corso della prima assemblea del consorzio convocata per il prossimo 4 agosto.

“La vicenda della Gkn ha segnato per il nostro territorio un punto di non ritorno – afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi -, mostrando il volto feroce di un capitalismo predatorio e irresponsabile che distrugge il lavoro e la dignità. Con il Consorzio rimettiamo al centro l’interesse delle comunità nella definizione delle politiche industriali del nostro territorio che in alcun modo possono sottostare alle speculazioni e all’avidità di fondi d’investimento e proprietà opache con sede in qualche paradiso fiscale”.