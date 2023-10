Ex Gkn: liquidatore Qf, aperto iter per licenziamento collettivo

Ex Gkn: “la Società ha aperto la procedura prevista dalla norma per il licenziamento collettivo. Nessuna lettera di licenziamento è stata inviata ai lavoratori dipendenti”. Lo afferma in una breve nota il liquidatore Gianluca Franchi di Quattro F, società per azioni in liquidazione, riguardo alla situazione della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) e dei suoi dipendenti.

“All’ex GKN sono ripartiti i licenziamenti. La comunicazione ora è ufficiale: i 172 dipendenti rimasti saranno definitivamente licenziati dal 1° gennaio. I licenziamenti trasformano lo stabilimento in un edificio vuoto, a disposizione del mercato immobiliare. Era forse l’obiettivo di Borgomeo fin dall’inizio? E’ arrivato il momento di fare chiarezza su tutta questa operazione, che si è sempre nascosta dietro l’inagibilità della fabbrica, quando in realtà sentenze di Tribunale e le stesse ore di sorveglianza richieste, e in parte pagate dall’azienda, dimostrano il contrario”. Lo stabilimento non è occupato. È in assemblea permanente ma assolutamente agibile”. Lo dichiarano Samuele Lodi, segretario nazionale per la Fiom-Cgil nazionale, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze e la Rsu ex GKN-QF di Campi Bisenzio. “L’unica soluzione sul tavolo, al momento, è il progetto di reindustrializzazione dal basso elaborato dal collettivo di fabbrica e la costituzione della cooperativa di lavoratori GFF, per la quale sta andando avanti la campagna di azionariato popolare. Per individuare altri investimenti c’è necessità di tempo. A questo punto si rende ancora più necessaria la convocazione presso il tavolo di crisi del MIMIT e il ritiro della procedura”, conclude.