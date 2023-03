Ex-Gkn, continuano le iniziative dei lavoratori in vista del corteo del 25 marzo, ieri un evento on line per fare il punto della vertenza (VIDEO)

Firenze, un evento online di un’ora e un quarto con vari contributi e interventi video, tra cui Gaia Nanni, Moni Ovadia, Daniela Morozzi e altri ancora, per fare il punto della vertenza in vista del corteo del 25 marzo.

“Oggi Gkn è il clamoroso e vergognoso sequestro di contratto nazionale e stipendi per piegare l’assemblea permanente e per ottenere i licenziamenti di fatto e svuotare lo stabilimento – si legge in un post sulla pagina Facebook del ‘Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze’ – Ciò che l’assemblea permanente e il Collettivo di Fabbrica propongono invece è l’idea di una fabbrica ecologicamente avanzata, socialmente integrata”.

Ma il collettivo propone anche un calendario di eventi prima e dopo il corteo del 25 marzo con lo scopo di tenere alta l’attenzione sulla vertenza della fabbrica di Campi Bisenzio.

Giovedi 23 marzo

h 18.00 Presso Libreria Feltrinelli, Firenze, Piazza Della Repubblica

Gruppo di ricerca solidale presenta ‘le book: “Un piano per il futuro della fabbrica di Firenze

h 19.00 apericena presso presidio Gkn, via Fratelli Cervi 1, Campi Bisenzio

h 21.00 avvicinamento al Festival della Letteratura Working class. Presso presidio Gkn

Tavola rotonda: “Fare storia del/con la Working class” con Taccetti (Unifi), Gallo (Cnr Pisa), Lovascio (Zapruder)

31 marzo-2 aprile. Presso Gkn

Venerdì 7 aprile Viper Firenze, concerto di solidarietà con Collettivo di Fabbrica Gkn…programma in definizione

E naturalmente la Campagna di crowdfunding “Gkn for future” a sostegno della reindustrializzazione dal basso.