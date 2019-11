Estremismo destra: pm contesta aggravante finalità terroristica

I due erano stati fermati per detenzione di armi e munizioni da guerra e attualmente sono agli arresti domiciliari nella loro abitazione di Sovicille (Siena). Per entrambi il pm Silvia Benetti ha chiesto la detenzione in carcere. L’inchiesta aveva scoperchiato la presenza di ambienti legati all’ estremismo di destra , determinando l’arresto di 12 persone per detensione abusiva di armi correlata alla costituzione di un’associazione con finalità eversiva. Il legale dei due, l’avvocato Francesco Pletto, ha fatto istanza per chiedere che i suoi assistiti possano uscire per andare a lavoro. Il gip si pronuncerà nelle prossime ore sulla convalida dell’ arresto