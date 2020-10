Essere nonni ai tempi del Coronavirus: un lavoro a tempo pieno che vale 3.200 euro

Podcast 00:00 / 00:04:31 1X

In occasione della loro festa, che si celebra ogni anno il 2 ottobre, ​ProntoPro.it​, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, ha calcolato l’ipotetico stipendio dei nonni, nel caso venissero pagati per i servizi che offrono ogni giorno. ​Un salario che si attesterebbe intorno ai 3.200 euro al mese​. ASCOLTA L’INTERVISTA