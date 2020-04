Enrico Rossi commissario ricostruzione ponte di Albiano Magra

“Sul ponte di Aulla abbiamo preso una decisione importantissima. Subito il progetto e il commissariamento dell’opera, che ho deciso di assegnare al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi”. Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a RaiNews24, circa la vicenda del ponte di Albiano Magra.

Ricordiamo che ieri “Io sono a disposizione” come commissario per la ricostruzione del ponte di Aulla aveva detto ieri Enrico Rossi, intervenendo a Centocittà su Radio 1 “se mi incaricano, purché mi diano gli stessi poteri dati ad esempio al sindaco di Genova: sono a disposizione per fare una cosa in tempi rapidi, impegnandomi al massimo”.

“Non si può certo ipotizzare due anni” come per il ponte Morandi, “bisogna fare un intervento d’urgenza”, ha aggiunto. “Io avevo proposto l’amministratore delegato dell’Anas, ma sento che ci sono tante polemiche perché si dice che lo stesso ente non può ricostruire”, ha spiegato Rossi: “Ho avuto modo – ha ricordato – di fare il commissario a Livorno dopo l’alluvione. Ricostruimmo due ponti, certo più piccoli, ma lo facemmo in tempi straordinari”.

Secondo il presidente della Regione “è bene che ci sia una commissione di inchiesta, e che si accertino eventuali responsabilità tecniche”: dopo il crollo del ponte Morandi “attuammo un programma che prevedeva la messa sotto monitoraggio di tutti i ponti, e poi che venisse stilato anche un elenco dei ponti prioritari su cui intervenire. Noi lo abbiamo fatto, non so l’Anas”.