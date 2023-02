Empoli Vintage terza edizione!

Terza edizione di Empoli Vintage: sabato 11 e domenica 12 febbraio presso il Palazzo delle Esposizioni in Piazza Guido Guerra, dalle ore 10 alle ore 20 (organizzata dall’Associazione Ganzo! Eventi Culturali con il patrocinio del Comune di Empoli). Abbigliamento, accessori, bigiotteria, collezionismo, vinile, cd e molto altro ancora!

Per la terza edizione di Empoli Vintage saranno presenti 45 espositori provenienti da tutta Italia, che allestiranno stand di abbigliamento, accessori, bigiotteria, collezionismo vario, vinile, cd e molto altro … Il programma prevede anche l’esposizione delll’auto premiata dal grande pubblico del Pisa Vintage 19ª Edizione in collaborazione con club automobilistico La Gherardesca di Pisa. Sarà presente un’area dedicata al retrogaming e al retrocomputer. Presenti alcuni tipi di Pong (1976) , Atari 7800 (1984) , alcuni c64(1983 e 1985) , c16 e plus/4 (1984), Amiga1200(1992), Nes, Snes, Sega Master System e Mega Drive. Si potrà giocare con i giochi più famosi tipo: Space invaders, arkanoid, pac-mac, bubble-bobble, ghost ‘n goblins, R-Type, Golden Axe e molti altri a cura dell’Associazione culturale BitRetrò (scopo dell’associazione è il recupero, la conservazione e la diffusione del retrocomputing, cioè di macchine, documentazione e materiali legati alla storia dell’informatica).

Sabato 11 febbraio (ore 11.00) in occasione dell’anniversario di The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd verrà proposto un racconto audio, con video, rarità e memorabilia a cura di Marco Masoni. Alle 16.00 invece l’incontro DALL’ELEA 9003 ALL’M24: la storia dell’informatica Olivetti. Con Giovanni A. Cignoni (progetto HMR), Maurizio Gazzarri (scrittore) e Francesco Gori (associazione BitRetrò). Ricerca, racconto e conservazione sono tre prospettive essenziali per affrontare la storia dell’informatica. I computer hanno cambiato le nostre vite, ma come sono nati e come si sono sviluppati? Al termine dell’incontro, firmacopie dei libri di Maurizio Gazzarri “Elea 9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano” e “I ragazzi che scalarono il futuro”.

Domenica 12 febbraio Social Barber – vieni a farti la tua barba Vintage!

Il Social Barber di via Ponzano n. 6 a Empoli effettuerà due tagli di barba particolari con due barbieri e due modelli e a seguire sarà possibile per il pubblico tagliarsi la barba Vintage. Lo staff di Social Barber illustrerà anche i prodotti migliori per curare la tua barba!

INFO Ingresso 4,00 Euro – Ingresso ridotto 3,00 Euro per i possessori della borsa in cotone con il logo Vintage&Vinili