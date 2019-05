Empoli: nasce primo ambulatorio di estetica oncologica

È stato inaugurato oggi all’ospedale di Empoli (Firenze) un ambulatorio di estetica dedicato alle donne in terapia oncologica.

Si tratta del primo del suo genere nei nosocomi dell’Asl Toscana Centro, come si legge in una nota dell’azienda, ed è stato realizzato in convenzione con l’associazione Astro la quale ha messo a disposizione due estetiste diplomate. L’ambulatorio sarà aperto all’ospedale San Giuseppe di Empoli il lunedì e il sabato mattina su prenotazione.

“Poiché i cambiamenti estetici spaventano più delle conseguenze della malattia per questa ragione – spiega Claudio Caponi, responsabile operativo della Breast Unit di Empoli e coordinatore del centro senologico del presidio – abbiamo deciso di dare alle donne la possibilità di ritrovare la loro immagine e alleggerire gli effetti collaterali delle terapie”.

La previsione è di gestire circa sei pazienti ogni seduta estetica, con almeno tre trattamenti successivi o in base alla situazione clinica.