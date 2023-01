Emiliano Fossi è il candidato ufficiale per segreteria Pd Toscana, mozione Schlein

Firenze, il deputato Emiliano Fossi si è candidato ufficialmente alla segreteria del Partito Democratico della Toscana, per la mozione che sostiene la candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein.

“Oggi, – si legge in una nota – i militanti e sostenitori toscani della mozione ‘Parte da noi!’ a sostegno di Elly Schlein consegneranno le firme necessarie per la candidatura” di Emiliano Fossi a segretario del Partito Democratico della Toscana.

Fossi, 49 anni, è stato sindaco di Campi Bisenzio (Firenze) dal 2013 fino al 2022, anno in cui è stato eletto alla Camera dei Deputati.

“C’è bisogno di un nuovo Partito democratico – ha affermato Emiliano Fossi – anche in Toscana, più forte e più capace di valorizzare i territori, la sua classe dirigente diffusa, i militanti, chi si avvicina a noi per la prima volta e chi si riavvicina”.

Secondo Fossi “il nuovo Pd, anche in Toscana, deve mettere al primo posto un obbiettivo: la lotta alle disuguaglianze economiche, sociali, territoriali, dei diritti. Dobbiamo costruire una proposta politica concreta per rilanciare la sanità pubblica, far tornare centrali la scuola e l’istruzione, realizzare una transizione ecologica che non lasci indietro i più svantaggiati. Parte da noi una storia nuova”.

La candidatura di Emiliano Fossi si contrappone a quella di Valentina Mercanti che vede il supporto sia del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sia del Sindaco di Firenze Dario Nardella, entrambi sostenitori della mozione che supporta Bonaccini alla segreteria nazionale.