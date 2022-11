Campi Bisenzio: ex Assessore e Funzionario Comunale indagati per appropriazione indebita

Campi Bisenzio (Firenze): un ex assessore e un funzionario comunale sono indagati con l’accusa di avere utilizzato, in più occasioni e per ragioni personali, due distinte vetture del Comune, pur avendo la disponibilità dei mezzi solo per esclusive finalità d’ufficio.

I Carabinieri della Compagnia di Signa, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno notificato un “avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia” .

Le indagini preliminari hanno coinvolto un ex componente della Giunta del Comune di Campi Bisenzio e un dirigente dello stesso Ente, entrambi indagati per reato di appropriazione indebita.

L’accusa mossa ai due è quella di avere utilizzato, in più occasioni e per ragioni personali, due distinte vetture del Comune. Gli accertamenti verificati dai Carabinieri hanno portato a la formulazione di due accuse.

L’ex componente della Giunta del Comune di Campi Bisenzio è indagato per aver utilizzato l’auto per ragioni private in ben 22 occasioni, in un periodo compreso tra il 24 ottobre e il 30 novembre 2021. Le auto sono state usate per raggiungere la propria abitazione privata o altri luoghi, facendo salire a bordo anche le figlie.

Al secondo indagato invece sono state mosse le accuse di aver utilizzato l’auto per ragioni private in 22 occasioni, tra il primo ottobre ed il 22 dicembre 2021. L”indagato avrebbe usato il veicolo per coprire in toto o parzialmente il tragitto che collega il luogo di lavoro alla propria abitazione. Abitazione privata che si trova in un altro comune della provincia di Firenze.

Al secondo dei due indagati è contestato inoltre anche il reato di falsificazione per aver attestato i motivi di servizio degli spostamenti da lui effettuati come oggetto di indagine sul “libretto di marcia” del veicolo.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.