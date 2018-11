Elezioni Provinciali in Toscana, eletti 5 presidenti

Con lo spoglio degli ultimi consigli provinciali in corso, si chiude la giornata di voto del 31 ottobre 2018, con l’elezione a livello nazionele di 46 Presidenti di Provincia e 26 Consigli Provinciali. A chiudere la tornata elettorale sarà il prossimo 13 novembre il voto per il rinnovo della presidenza della e del Consiglio della Provincia di Biella.

Alto anche in questo turno il dato dell’affluenza al voto in queste elezioni provinciali, che in media arriva al 68,8%, nonostante le elezioni riguardassero solo in 13 casi il voto contemporaneo per Presidenti e Consigli, nonostante i diversi casi in cui il candidato alla Presidenza era unico, e nonostante l’emergenza maltempo abbia continuato per tutta la giornata di ieri di creare pesanti difficoltà alla circolazione.

Per quanto riguarda la Toscana sono stati eletti: Francesco Puggelli (PD) a Prato, Silvia Chiassi (Centro Destra) ad Arezzo, Maria Ida Bessi (Centro Sinistra) a Livorno, Massimiliano Angori (Centro Sinistra) a Pisa, Silvio Franceschelli (PD) a Siena.

Prato, il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli, del Pd, è il nuovo presidente della Provincia di Prato. La sua è una candidatura che di fatto era obbligata ai sensi della cosiddetta legge Delrio, dato che si trattava dell’unico candidato idoneo sul territorio rispetto alle caratteristiche indicate dalla normativa. Ieri alle urne l’opposizione, proprio per questo, non si è presentata. Puggelli è stato eletto con 53 preferenze valide. Sono stati 56 i votanti su 119 aventi diritto al voto (circa il 47%) più tre schede bianche. Per il momento non cambierà la composizione del consiglio provinciale, per il quale si voterà a febbraio.

Arezzo, la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, del centrodestra è la prima Presidente donna della storia aretina, ha prevalso nel voto di oggi (riservato ai soli Sindaci e Consiglieri Comunali dei 36 nostri Comuni) sulla sfidante di centrosinistra, la prima cittadina di Civitella Ginetta Menchetti, per un pugno di punti (50.4% contro 49.6%) anche se, in termini di voti, ne ha raccolti 43 in meno (186 contro 229).

Livorno, Maria Ida Bessi è il nuovo presidente della Provincia di Livorno, è stata eletta con il 78% dei voti (pari a 38.290 voti ponderati) battendo Maurizio Papi 22% (pari a 10.938 voti ponderati). Aventi diritto al voto 298 consiglieri comunali (191 seggio Livorno – 107 sottosezione elettorale Portoferraio). Votanti complessivi 163 (108 Livorno – 55 sottosezione elettorale Portoferraio). Affluenza al 54,6 %, schede bianche 2 e schede nulle 4.

Pisa, Massimiliano Angori è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Pisa. Il sindaco di Vecchiano, candidato del centrosinistra, ha ottenuto 273 voti, pari al 62,33% dei voti ponderati (48.926), mentre lo sfidante Michele Conti, sindaco di Pisa e candidato del centrodestra, ha ricevuto 123 voti pari al 37,67% dei voti ponderati (29.566). I voti conteggiati sono 401, 4 le schede bianche e una nulla. Angori è stato quindi proclamato presidente della Provincia di Pisa e ne ha assunto immediatamente le funzioni.

Siena, il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, del Pd, è il nuovo Presidente della Provincia di Siena. La vittoria nella tornata elettorale di ieri arriva con il 62% dei voti. Franceschelli succede a Fabrizio Nepi. A Siena vince lo sfidante De Mossi, con 25 voti a 8.