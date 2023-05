Elezioni Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri è il nuovo sindaco. Sconfitto il Pd

Si sono concluse le operazioni di spoglio dei voti per il ballottaggio a Campi Bisenzio. Il nuovo sindaco eletto è Andrea Tagliaferri, sostenuto da una coalizione a sinistra del Pd di cui faceva parte anche il Movimento 5 Stelle.

E proprio il Pd di Leonardo Fabbri è il grande sconfitto nel Comune dove era sindaco l’attuale segretario regionale del Partito Democratico, Emiliano Fossi. Andrea Tagliaferri è stato eletto con il 57,2 per cento dei voti, con un totale di 6.577 voti. Fabbri, invece, ha ottenuto il 42,6 per cento dei voti, con un totale complessivo di 4.898 preferenze. Nei giorni scorsi aveva ricevuto l’endorsement dell’altro candidato civico Riccardo Nucciotti.

Ribaltato dunque il risultato che era emerso al primo turno, quando il candidato del Pd Leonardo Fabbri aveva ottenuto il 30,3 per cento dei voti a fronte del 21 ottenuto da Andrea Tagliaferri. Il centrodestra che invece si presentava diviso aveva raggiunto il 19 per cento con Gandola e il 16 per cento con Montelatici.

Un risultato destinato certamente a far discutere, visto che adesso la giunta passa nelle mani di un candidato sì di sinistra come Andrea Tagliaferri, ma che non è affine al Pd che quindi perde il Comune.