Bici rubata a Firenze. Ma la ritrovano a Padova

Una bici rubata è uno dei tanti problemi che riguardano, tra le altre, la città di Firenze. A volte sono perse per sempre, altre vengono in qualche modo ritrovate. Il caso in questione, però, è davvero singolare, perché il ritrovamento è avvenuto a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana.

La bici era stata infatti rubata a Firenze, ma lui l’aveva registrata a Padova, con marchio sul telaio, e così la Polizia locale la recupera e gliela restituisce. E’ una vicenda singolare quella che vede protagonista la due ruote, il suo proprietario e la Polizia locale di Firenze. Nei giorni scorsi la Polizia Locale del capoluogo toscano ha recuperato una bici rubata – e fin qui nulla di strano – scoprendo però che era marchiata dal Comune di Padova. Lì per lì si è pensato che il furto fosse avvenuto nel capoluogo euganeo, e che il ladro si fosse portato il mezzo in Toscana.

Gli agenti si sono messi in contatto con l’ufficio preposto del Comune padovano, che ha loro trasmesso i dati del proprietario. Si è così scoperto che la bici rubata appartiene a uno studente residente a Firenze il quale, terminati gli studi a Padova dove aveva registrato il velocipede, è rientrato a casa portando con sé la due ruote. E proprio a Firenze gli era stata sottratta. Concluse le pratiche di rito, la bici è così stata restituita al legittimo proprietario.

Non è la prima volta che si verificano casi di questo genere. Un anno fu protagonista un rider, che vedendosi rubare una bici da diverse migliaia di euro fu in grado di vedere e descrivere il ladro ai colleghi. In questo modo, grazie poi all’utilizzo di una chat, il ladro fu individuato e il mezzo alla fine venne restituito al legittimo proprietario. Non a tutti, però, è andata così bene.