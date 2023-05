Maggio Musicale Fiorentino, appello dei sindacati: “Intervengano subito i soci”

Il Maggio Musicale Fiorentino ancora al centro della scena dopo la denuncia dei sindacati. Si parla della crisi che sta interessando la fondazione e del quale si è parlato spesso anche nei giorni scorsi. Cgil e Cisl, attraverso una nota, parlano soprattutto del tema relativo ai lavoratori.

“La questione del Maggio Musicale è drammatica ma semplice: se i soci della Fondazione interverranno entro alcuni giorni con le risorse necessarie, il nostro Teatro, pur leccandosi le ferite, andrà avanti; se questi si dovessero defilare, celebreremo la fine della storia del Maggio”. Così, in una nota, le rsa Slc Cgil e Fistel Cisl sulla crisi della Fondazione del Maggio musicale fiorentino.

“E allora – continua la nota – oggi vogliamo rivolgere una sola domanda: c’è qualcuno che vuole chiudere il nostro teatro, magari dopo non essere intervenuto quando era necessario perché non si arrivasse alla situazione in cui ci troviamo? Perché, se nei prossimi giorni si continuerà a parlare di vendita dell’archivio storico del Maggio per risolvere la crisi economica, vorrà dire che non si vuole affrontare il problema. Quando si sarà pronti a vendere, ammesso e per nulla concesso che questa sia una buona idea, il nostro teatro sarà già fallito. Se c’è qualcuno – concludono le rsa – batta un colpo”.