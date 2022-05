Edilizia scolastica, Nardella: “Con Pnrr investiremo oltre 100 milioni”

By

Nella Città Metropolitana, investimenti per la nuova scuola superiore a Campi Bisenzio, il polo scolastico di Empoli, il Meucci Galilei. A Firenze tre nuovi nidi, il Leonardo da Vinci e un’altra decina di interventi.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato con i giornalisti a margine dell’inaugurazione di Didacta 2022. Tanti i temi toccati, tra cui quello relativo all’edilizia scolastica. Grazie ai soldi del Pnrr, infatti, ci sarà un investimento di oltre 100 milioni di euro che riguarderà sia il Comune che la Città Metropolitana.

“Quanto all’edilizia scolastica grazie al Pnrr Firenze è veramente in prima linea – ha detto il sindaco Nardella -, noi siamo in grado di lanciare il più grande pacchetto mai assunto per investimenti sull’edilizia scolastica che supera i 100 milioni di euro tra Comune e Città metropolitana”.

“Penso per quanto riguarda l’area metropolitana all’Enriques Agnoletti che abbiamo da poco inaugurato a Sesto Fiorentino – ha aggiunto Nardella – ma anche la nuova scuola superiore a Campi Bisenzio, il polo scolastico di Empoli, penso anche al polo scolastico del quartiere 4 Meucci Galilei con un progetto da 40 milioni. Poi sul Comune di Firenze tre nuovi nidi e interventi su altre scuole, sulle scuole superiori, primo tra tutti il Leonardo da Vinci, più una decina di interventi già finanziati. Insomma – ha concluso Nardella – un pacchetto di interventi che non abbiamo mai visto dal dopoguerra ad oggi sull’edilizia scolastica”.