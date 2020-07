Edilizia scolastica, 15 milioni di euro durante l’estate

Firenze, l’amministrazione Nardella ha previsto interventi sul patrimonio dell’edilizia scolastica, durante l’estate, che ammontano a oltre 15 milioni di euro.

Secondo Palazzo Vecchio infatti, gli interventi sull’edilizia scolastica andrebbero dal completamento dell’auditorium della scuola Guicciardini agli interventi di adeguamento sismico e antincendio, fino alle manutenzioni straordinarie edili e quelle relative all’impiantistica, i lavori sarebbero molti e dislocati in tutti i quartieri della città.

Due gli interventi di realizzazione “ex novo”: il completamento dell’auditorium della scuola Guicciardini per un investimento di 2 milioni e 500 mila euro e la realizzazione di una tensostruttura polivalente adibita a palestra e sala riunioni a supporto del nuovo biennio dell’I.S.I.S. Leonardo Da Vinci per 130 mila euro. Rispetto a quest’ultimo intervento, ripartono le procedure per il contratto dopo la pronuncia del Tar a favore del Comune, i lavori inizieranno al più presto.

Ammontano a un milione e 200 mila euro gli interventi di adeguamento sismico. Nell’ambito del programma pluriennale di verifica degli edifici strategici e rilevanti che l’amministrazione sta portando avanti, è stato attivato uno studio teorico/sperimentale sul comportamento complessivo di tutti gli edifici ad uso scolastico attraverso una convenzione le Università di Firenze e Pisa. In particolare, sono in fase di esecuzione i lavori di adeguamento sismico della prima scuola, la primaria Torrigiani-Ferrucci per 400 mila euro e durante l’estate sarà oggetto di intervento anche l’asilo nido Cucù per 450 mila euro.

Proseguono gli interventi di adeguamento antincendio delle strutture scolastiche, sia per quanto riguarda le scuole che gli asili nido per oltre 4 milioni e 500 mila euro di investimenti.

Previsti durante l’estate, inoltre, vari e diversificati interventi negli edifici scolastici di tutti i quartieri per una cifra complessiva di oltre 6 milioni di euro, finalizzati al mantenimento in efficienza degli stessi, alla messa in sicurezza ed ai consolidamenti, al miglioramento delle condizioni di comfort e vivibilità, all’ installazione dell’aria condizionata nei nidi, alla ristrutturazione dei servizi igienici ed alla rifunzionalizzazione degli spazi. In particolare, negli istituti del quartiere 1 sono previsti lavori per oltre 1 milione e 400 mila euro, tra cui il restauro della facciata della scuola media Machiavelli in via del Drago d’oro, in corso, per 500 mila euro di spesa. Nei quartieri 2 e 3 interventi per oltre 1 milione di euro tra cui il restauro delle facciate e il completamento della revisione delle coperture alla scuola elementare Carducci in fase di ultimazione per un investimento di 500 mila euro. Lavori per 413 mila euro relativi a istituti del quartiere 4 e a oltre 3 milioni e 200 mila euro per quanto riguarda il quartiere 5.

Infine, un altro capitolo di interventi riguarda le manutenzioni straordinarie, il mantenimento in efficienza e l’adeguamento degli impianti, per investimenti di oltre 650 mila euro.

“Mai come adesso è urgente far sì che i nostri bambini e ragazzi possano trovare al loro rientro a scuole strutture efficienti, e sicure. – spiega l’assessore comunale all’Educazione Sara Funaro – Investiamo oltre 15 milioni di euro nella cura degli istituti, una cifra importante che dimostra l’attenzione dell’amministrazione su questo fronte e che riguarda plessi distribuiti in tutta la città. Due nuove strutture, ovvero il completamento dell’auditorium della scuola Guicciardini e una tensostruttura polivalente a supporto del nuovo biennio dell’I.S.I.S Leonardo Da Vinci, interventi antisismici, antincendio, manutenzioni straordinarie e ordinarie: è fondamentale garantire sempre elevati standard di sicurezza. In questo senso è importante anche la continua e attenta valutazione sulla staticità sismica degli edifici scolastici effettuata grazie alla convenzione con l’Università degli Studi di Firenze e Pisa. Contemporaneamente abbiamo svolto incontri con tutti i quartieri e dirigenti scolastici per programmare e partire in velocità con gli interventi di edilizia leggera e gli acquisti degli arredi per la ripartenza a settembre che saranno finanziati con l’avviso PON del ministero”.