Dust & The Dukes su Controradio il nuovo brano “Bueno’s”

Il trio fiorentino, già vincitore del Rock Contest, approda sulle frequenze di Controradio con “Bueno’s”, brano che anticipa l’uscita del primo disco della band.

I Dust & The Dukes (vincitori della 29esima edizione del Rock Contest di Controradio) dopo un primo EP autoprodotto nel 2017, sono pronti per tornare con il primo disco ufficiale, anticipato dalla title track “Bueno’s”. Da oltre una settimana in onda sulle nostre frequenze. Il lavoro uscirà esattamente il 29 gennaio 2021 per Santeria Records/Audioglobe. Sarà disponibile in CD e su tutte le piattaforme digitali (su Orchard)

Di seguito il video del brano. (Directed & Edited by Tobia Anzilotti Little Written by Tobia Anzilotti Little & Pierfrancesco Bigazzi)

BIO:

I Dust & the Dukes sono una rock band nata a Firenze nel 2016. Un viaggio attraverso le radici della musica Americana. Desert Rock, Blues e atmosfere lisergiche si mescolano nelle sonorità della band. Con un primo EP all’attivo, la vittoria del RockContest di Controradio nel 2017 e un’intensa attività live che li ha portati a essere opening band per The Veils, Bud Spencer Blues Explosion e Tinariwen, i Dust & The Dukes si apprestano a pubblicare il loro album di debutto nel 2021, prodotto da Andrea Ciacchini (Blonde Redhead, The Zen Circus, Motta) presso il SAM Recording Studio di Lari. Run, Life In A Bottle e Secrets In The House, usciti tra 2019 e inizio 2020 con distribuzione Audioglobe, sono i primi singoli della nuova fase artistica..

GABRIEL STANZA • Vocals,Piano,Trumpet

ENRICO GIANNINI • Guitar,Bass,Backing Vocals

ALESSIO GIUSTI • Drums,Percussions,Backing Vocals