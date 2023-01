Due pullman del trasporto scolastico in Garfagnana in fiamme. Bus vecchi quasi 2 decenni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Barga, due pullman del servizio di trasporto scolastico diretti verso le scuole superiori di Barga (Lucca), sono andati distrutti in un incendio questa mattina sulla strada provinciale di Loppia a Barga.

Nessun danno a persone. Il fuoco sarebbe partito dal primo dei due pullman che precedeva l’altro a breve distanza quando nella zona posteriore è cominciato a salire fumo e sono iniziate anche le fiamme; l’autista ha fatto scendere prontamente i ragazzi ed ha provato ad utilizzare l’estintore, ma il rogo ha preso il sopravvento avvolgendo in breve tutto il bus.

Dietro si trovava l’altro mezzo che si era fermato e che evidentemente non poteva proseguire ne’ arretrare. Ad un certo punto l’autobus completamente incendiato, a causa della strada in leggera discesa, è finito addosso a quello che seguiva e così le fiamme hanno attaccato anche il secondo mezzo.

Ragazzi ed autisti erano a quel punto già al sicuro ed hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco giunti con due squadre da Lucca. I ragazzi hanno proseguito a piedi ed alcuni di loro sono stati recuperati anche da alcuni insegnanti giunti dalla scuola.

La strada di Loppia è rimasta chiusa per due ore con i pompieri al lavoro per evitare che le fiamme si propagassero al bosco che si affaccia sulla carreggiata.

Il primo bus ad andare a fuoco è del 2006 mentre il secondo coinvolto nell’incendio, dopo essere stato urtato dal pirmo, è del 2005. Lo rende noto la società di trasporti regionale Autolinee Toscane specificando che “il bus andato in fiamme era stato analizzato nel piano straordinario di controlli antifiamme, ma l’età di servizio così avanzata incide comunque sul funzionamento di un mezzo”.

Autolinee Toscane, si legge ancora in una nota, “svolgerà tutte le indagini tecniche volte ad accertare le cause che hanno originato le fiamme, e ricorda come fin dall’inizio della propria gestione abbia approntato un piano specifico di controllo e verifica su oltre 500 mezzi volto proprio a individuare le cause potenziali di eventuali fiamme sui bus”.

“Infatti, le statistiche del tpl dicono che in Italia in media circa lo 0,7% dei bus va in fiamme ogni anno per varie cause. Purtroppo, va ricordato come il parco mezzi ereditato da Autolinee Toscane è particolarmente anziano sia nella provincia di Lucca che nel resto della Toscana”.

“A dicembre 2021 nella provincia di Lucca il parco mezzi ereditato da At aveva 152 bus con più di 15 anni e 57 con età compresa fra i 9 e i 15 anni su un totale di 269 bus. Non a caso Autolinee Toscane ha anticipato al primo anno di gestione gli investimenti in nuovi mezzi che sarebbero dovuti partire negli anni successivi: circa 40 milioni di euro per acquistare subito 200 bus invece dei 100 previsti dalla gara della Regione”.

“In particolare, nel corso del 2022 per Lucca sono stati acquistati 23 nuovi bus, e il piano investimenti prevede che entro i prossimi tre anni saranno acquistati altri 134 nuovi bus che faranno dimezzare l’età media del parco mezzi portandola a poco più di 6 anni in linea con la media Ue”.