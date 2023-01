Camion in fiamme ad Arezzo, traffico paralizzato

By

Arezzo, un Camion carico di stoffe e pellame perde il rimorchio in una delle principali strade di accesso alla città, il carico si rovescia sulla carreggiata e in parte prende fuoco dividendo in due Arezzo.

È accaduto questa notte intorno all’una e trenta in via Marco Perennio ma i lavori di pronto intervento prima e di bonifica dopo hanno paralizzato l’intero traffico di accesso al centro cittadino con ripercussioni anche sulla tangenziale.

I vigili del fuoco hanno domato incendio che si trovava vicino ad abitazioni con un lungo e complesso lavoro ma la bonifica è proseguita in mattinata. Fin dalle prime ore del giorno si sono formate lunghe code. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e le altre forze di polizia. L’incidente è accaduto per cause ancora da accertare.

Disagi anche per gli ingressi a scuola a causa del traffico.