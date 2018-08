Due agenti Polfer feriti a Firenze in parapiglia alla stazione

Due agenti della Polfer feriti alla stazione Fs Santa Maria Novella di Firenze mentre intervenivano per bloccare uno scontro fra due uomini che si prendevano a pugni vicino alla farmacia.

Mentre uno dei due, un italiano, è riuscito ad allontanarsi, l’altro, albanese, 32 anni, regolare in Italia, ha cominciato a dare in escandescenze, ha reagito al controllo colpendo e sputando sugli agenti, fino a sdraiarsi per terra dove è stato immobilizzato e poi sedato dal medico del 118.

Quindi lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova dove i controlli tossicologici hanno rivelato che era sotto effetto di alcol e stupefacenti. E’ stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due agenti feriti hanno avuto prognosi di guarigione di cinque e sei giorni.