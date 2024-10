Donna uccisa a Chiesanuova: lunedì udienza di convalida per il nipote

Donna uccisa: il 21 ottobre si terrà l’udienza di convalida per il nipote. La madre ha consegnato agli inquirenti perizia psichiatrica di anni fa.

Mattia Scutti, il 22enne che ha ucciso la zia Laura Frosecchi a Chiesanuova (Firenze), si trova adesso in carcere in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà lunedì prossimo di fronte al gip Gianluca Mancuso. Scutti, che risulta incensurato, ha nominato come difensore di fiducia l’avvocato Francesco Ceccherini il quale ha avuto un incontro con la madre. La donna, si apprende, è in stato di choc.

Secondo quanto emerge la madre avrebbe mostrato una perizia psichiatrica di un paio di anni fa che sarebbe relativa a un procedimento al tribunale dei minori che a suo tempo riguardò il figlio.

Da fonti legali, intanto, viene escluso il movente economico come base dell’omicidio della zia Laura, mentre è considerato di interesse comprendere come sia venuto in possesso della pistola. Alla madre, secondo quanto emerge, non risultava che il 22enne avesse un’arma. Negli ultimi tempi Mattia Scutti era disoccupato ma fino al 2023 aveva lavorato per un anno e mezzo in un’azienda agricola.

I carabinieri avrebbero sentito alcuni familiari, fra cui il marito della vittima Stefano Bettoni e il fratello Gianni Frosecchi. L’autopsia sarà utile per determinare le modalità dell’omicidio. Mattia Scutti ha sparato più volte a Laura Frosecchi quando la zia era sola in negozio.