Donna dispersa sull’Appennino Tosco-Emiliano

Una donna di 76 anni risulta dispersa dalle ore 13 di oggi nell’Appennino Tosco-Emiliano, fra le province di Reggio Emilia e Massa Carrara.

L’anziana – residente in Toscana, ma villeggiante in un paese del crinale reggiano – si trovava insieme al marito e al figlio, in cerca di funghi sull’Appennino Tosco-Emiliano, nella zona tra Passo del Cerreto e Fivizzano. I tre si sono divisi le zone, ma quando i due uomini sono tornati all’auto, della donna si sono perse le tracce.

Sono state attivate immediatamente le ricerche su ambo i versanti da parte dei vigili del fuoco con anche squadre cinofile, soccorso alpino e carabinieri sia toscani sia reggiani. Sulla zona sta sorvolando anche un elicottero.

Dopo oltre cinque ore di ricerche, della donna non si hanno notizie. Si teme anche per le condizioni meteo, dato che nella mattinata fino al primo pomeriggio sulla zona si è abbattuto un violento temporale con tanto di nebbia a tratti. Le ricerche continueranno serrate finché la luce del giorno lo consentiranno.