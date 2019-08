Domenica 1 Settembre apertura 93° Edizione Festa dell’Uva di Impruneta

Domenica 1 settembre, alle ore 11:00, apre ufficialmente la 93° Edizione della Festa dell’Uva di Impruneta con l’inaugurazione della mostra dell’artista Fuad Aziz presso la Sala Binazzi in Piazza Buondelmonti.

Sarà esposta la 33° Etichetta D’Autore, realizzata dall’artista Fuad Aziz e la Coppa della 93° Edizione in terracotta realizzata dall’artista Tiziano Baldi della Fornace Masini di Impruneta. Con la “personale” di Fuad Aziz, inizia ufficialmente la 93° Festa dell’Uva di Impruneta, l’etichetta d’autore raggiunge la 33° edizione; una fortunata iniziativa che ha visto tra gli altri, la partecipazione di artisti del calibro di Annigoni, Loffredo, Folon, Talani che hanno realizzato e donato all’Ente Festa dell’Uva le loro pregevoli opere.

La 93° Festa dell’Uva che è di per sé una nuova scommessa, con la conferma della diretta TV, con il rilancio del Peposo Day in concomitanza con la mostra mercato del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, apre a traguardi importanti come il Museo-Archivio.