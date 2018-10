Domani codice rosso per vento e mareggiate sulla costa sud, arancione per temporali su tutta la Toscana

Maltempo in forte intensificazione per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un codice rosso per vento e mareggiate dalle ore 7 alla mezzanotte di lunedì. Inoltre ha esteso il codice arancione per temporali forti fino alla mezzanotte di lunedì per tutta la regione.

Dopo le piogge diffuse sul nord-ovest, Appennino e zone meridionali di oggi, domani è atteso un ulteriore peggioramento con piogge diffuse su tutta la regione a prevalente carattere di temporale nella seconda parte della giornata. I cumulati medi abbondanti sono previsti sul nord-ovest, e in misura minore sulle zone meridionali; tra significativi e di poco abbondanti su gran parte della regione. Cumulati massimi fino a molto elevati o oltre sui rilievi settentrionali e su Amiata e rilievi meridionali, generalmente elevati altrove.

Per quanto riguarda i venti, domani nuovo incremento con violente raffiche da sud su tutta la regione in particolare sui rilievi, Arcipelago e costa (in particolare quella centro-meridionale). Rotazione a Libeccio in serata. Anche i mari domani saranno agitati o molto agitati a sud dell’isola d’Elba. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere, in particolare in caso di forte vento, consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.