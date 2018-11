Dl fisco: Nogarin(Anci),riunire Imu e Tasi in unico prelievo

Riunire Imu e Tasi in un unico prelievo è la proposta del vicepresidente dell’Anci e sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, abolendo la Tasi per semplificare un sistema dei tributi articolato

Come principale misura di razionalizzazione dei prelievi locali, l’Anci propone “di riunire Imu e Tasi in un unico prelievo, abolendo la Tasi e superando così un sistema dei tributi locali inutilmente articolato in una molteplicità di aliquote sulle medesime basi imponibili, in un quadro di maggiore semplificazione per i contribuenti e per gli uffici comunali, nonché di equivalenza dei gettiti standard, coerenti con quelli già registrati in regime Imu-Tasi”. Lo ha proposto nel corso di un’audizione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato il vicepresidente dell’Anci e sindaco di Livorno, Filippo Nogarin.

Il testo della proposta, ha fatto sapere l’amministratore toscano, è in corso di definizione e sarà inviato nei prossimi giorni.