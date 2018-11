Diverbio tra due operai a Pistoia, feritore si costituisce

Costituito il 30enne autore dell’aggressione dello scorso lunedì nei confronti di un collega 40enne. Lo scontro era avvenuto nello stabilimento Hitachi dove i due operai lavoravano

Il 30enne autore dell’aggressione dello scorso lunedì nei confronti di un collega 40enne, al culmine di un litigio avvenuto tra i due operai nello stabilimento Hitachi e durante il quale ha colpito l’uomo al torace con un oggetto acuminato, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Pistoia, accompagnato dal proprio legale, nella serata di ieri.

Il 30enne dovrà essere interrogato nei prossimi giorni, ed è sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. Dopo la formalizzazione del provvedimento è avvenuto il trasferimento nel carcere di Pistoia. Due giorni fa era stato arrestato l’amico per favoreggiamento personale: avrebbe tentato di aiutarlo a prolungare la sua irreperibilità fornendo vestiario ed altri effetti personali. Denunciato per favoreggiamento personale un altro complice del fuggitivo, un 41enne esercente di Serravalle.