Distretto Circolare di Empoli, al via il primo incontro su impatti ambientali e vantaggi per il territorio

Al via al Palazzo delle Esposizioni di Empoli un ciclo di incontri di approfondimento sul progetto del distretto circolare, un percorso promosso dall’amministrazione comunale.

Focus della prima giornata, svoltasi il 19 ottobre, il tema “Il processo produttivo: i rifiuti adoperati, i gas prodotti e i loro utilizzi, gli scarti e le emissioni, gli impatti ambientali e le sinergie con il territorio”, alla quale hanno preso parte 120 cittadini. Tra i presenti all’incontro sul progetto del distretto circolare la sindaca di Empoli Brenda Barnini e il presidente di Alia Nicola Ciolini.

I cittadini, già divisi in tavoli da circa 10-15 persone, hanno avuto 40 minuti di tempo per dialogare tra loro, coordinati da facilitatori, e presentare una serie di domande su questioni come impatti ambientali e vantaggi per il territorio.

Il secondo incontro degli approfondimenti sul progetto del distretto circolare è in programma il 26 ottobre, alle ore 21.00: si parlerà della tecnologia NextChem, della produzione del syngas e di tutte le potenzialità dei prodotti che verranno realizzati. La prenotazione, per chi fosse interessato a partecipare, è obbligatoria e disponibile al seguente link.

Per rendere il progetto più partecipato è stato realizzato un portale dedicato nel quale saranno inserite tutte le informazioni relative al progetto, alla tecnologia, agli impatti, ai benefici per il territorio, agli incontri dedicati, i documenti presentati, oltre ad una sezione esclusivamente dedicata alle FAQ.