Disperso in Arno: giovane non si trova, stop ricerche per buio

Si sono concluse anche oggi senza esito, per l’arrivo del buio, le ricerche per trovare il corpo del 21enne disperso in Arno mercoledì sera a Pisa dopo una battuta di caccia di frodo nel parco di San Rossore.

Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno proseguito le perlustrazioni sia sul fondo del fiume, con squadre di sommozzatori, sia in superficie con mezzi nautici. Inoltre un elicottero ha invece sorvolato a lungo la zona per coadiuvare il personale impegnato

a terra.

Il giovane secondo i soccorritori potrebbe essere rimasto intrappolato in qualche punto sul fondo del fiume oppure potrebbe essere stato trascinato al largo, in mare, dalla corrente. Le ricerche comunque riprenderanno domani.