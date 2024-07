Disinfestazione nel Pratese per un caso di Dengue – E’ stato rilevato nel paese di Oste di Montemurlo, vicino a Prato, e il sindaco Simone Calamai ha ordinato la disinfestazione urgente.

Il caso è importato ed è stato segnalato all’Igiene Pubblica della Asl Toscana Centro. Un residente, spiega il Comune, ha contratto “l’arbovirosi da Dengue in seguito al soggiorno all’estero”, in un Paese tropicale. Al ritorno ha presentato i sintomi della malattia. E’ scattata subito la procedura per la disinfestazione delle zanzare tigre che viene eseguita con trattamento “adulticida, larvicida” e tramite la rimozione dei focolai larvali nei confronti della zanzara tigre (Aedes albopictus) dalle 7,30 del 18 luglio.

“È importante tutelare la salute pubblica attraverso una disinfestazione rapida ed efficace e dunque fare subito prevenzione. La Dengue, infatti, non si trasmette per contatto diretto ma attraverso la puntura delle zanzare – spiega il sindaco Simone Calamai – Non si tratta di un trattamento pericoloso ma è importante rispettare le precauzioni previste dalla Usl”. L’arbovirosi da Dengue, viene ricordato, è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere Aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Anche per il caso segnalato, quindi, non esiste alcun rischio di trasmissione o contagio. Tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa a Montemurlo e così il Comune, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, si è subito attivato per organizzare i trattamenti di disinfestazione. Sono già operativi sul posto i tecnici della Asl, la polizia municipale e la protezione civile comunale.