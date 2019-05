Disco della settimana: The Dream Syndicate “These Times”

Alfieri del revival psichedelico che venne etichettato come Paisley Underground (movimento nato negli States che pescava nelle suggestioni dei Sixties) entrarono nella storia della musica grazie ad album decisivi come Medicine Show del 1984. La band guidata dal cantante, chitarrista e compositore Steve Wynn si è riunita nel 2012 per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita del disco The Days Of Wine And Roses.

Se il ritorno in studio con “How Did I Find Myself Here” era una convincente riproposizione delle atmosfere classiche della band, “These Times” è un vero salto nel futuro, con incursioni nell’elettronica di matrice “kraut”. A proposito dell’album il frontman Steve Wynn racconta: “Mentre scrivevo le canzoni per il nuovo album ero piuttosto ossessionato da Donuts di J-Dilla. Adoravo il modo in cui si era avvicinato alla produzione di dischi, come un DJ, un collezionista di dischi, un appassionato di musica che vuole mostrare tutta la sua musica preferita, distorcendola e cambiandola fino a farla sua. Stavo trafficando con sequencer, drum machine, loop – qualsiasi cosa mi conducesse fuori dal mio modo abituale di scrivere facendomi sentire come se stessi lavorando ad una compilation piuttosto che “sempre alla stessa cosa”. Può risultare non proprio automatico mettere The Dream Syndicate e J-Dilla nella stessa frase ma io sento quell’album quando sento il nostro nuovo album.”



Ci sono due fasi dei The Dream Syndicate. C’era la band con la lineup in continuo cambiamento, in attività tra il 1982 e il 1988 e che pubblicò quattro album tra cui The Days of Wine and Roses e Medicine Show, entrambi i quali hanno influenzato band e affascinato fan da allora. Poi c’è la band che si è riunita nel 2012, quella che è in giro da sette anni e che non ha subito nemmeno un cambio di lineup. La versione del ventunesimo secolo dei The Dream Syndicate ha pubblicato How Did I Find Myself Here nel 2017, album celebrato in tutto il mondo.

“Fare riferimento a chi eravamo e a cosa abbiamo fatto la prima volta, ma con un tocco di freschezza e innovazione: è un equilibrio difficile,” spiega Wynn. “Ignora il passato e stai usando il nome della band per convenienza, rimani troppo aggrappato ad esso e diventi una parodia – abbiamo evitato entrambe.”