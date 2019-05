Bibbiena: professore lo strattona, 13enne in ospedale

Venerdì scorso in una scuola media i Bibbiena, nel Casentino, un professore durante la lezione avrebbe strattonato un alunno provocandogli ferite guaribili in una settimana.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo Angela Masiello sta attendendo gli atti che saranno trasmessi dall’ospedale alla procura, per valutarne la portata e chiarirne i contorni. Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, l’alunno, 13 anni, avrebbe mostrato segni di agitazione in classe e in conseguenza di ciò il professore 57enne lo avrebbe afferrato per il cappuccio della felpa e trascinato per alcuni metri nell’aula.

Al ritorno a casa, il ragazzo avrebbe raccontato l’accaduto ai genitori. Da qui la visita all’ospedale di Bibbiena (Arezzo) dove è stato attivato il protocollo del codice rosa per le fasce deboli. Da lì è scattata la segnalazione alla procura mentre l’istituto scolastico ha aperto una verifica interna per capire cosa sia successo.