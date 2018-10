Terzo album del duo di Bristol, un altro tuffo nel groove attraverso la loro divertita rilettura di funk, hip hop e acid jazz. All’album collaborano, tra gli altri, Andy Cooper degli Ugly Ducking, Izo FitzRoy e Dr Syntax, una leggenda dell’hip hop britannico.

“Suonatissimi” nel mondo anglosassone, praticamente ignorati in Italia, li scopriamo insiame ascoltando l’album “Steal The Show”, appena uscito per Japapeno Records, nella nostra rubrica “Il Disco della Settimana”.