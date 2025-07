Discarica abusiva in terreno agricolo Maremma, 2 denunciati

Sequestrato un terreno agricolo a Capalbio (Grosseto), in Maremma, adibito a discarica abusiva dove erano stati interrati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, perlopiù provenienti da demolizioni edili, scarti plastici e polistirolo.

L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo carabinieri forestali di Orbetello che hanno denunciato i due presunti responsabili, che dovranno provvedere al ripristino dell’area.

Proseguendo i sopralluoghi i militari hanno notato in un’area adiacente lo stoccaggio di altri di altri scarti di lavorazione, costituiti prevalentemente da mobili, rifiuti ferrosi, ma anche pannelli coibentanti, plastica, tutti pronti per essere smaltiti. L’area interessata è circa di mille metri. Sequestrato anche un escavatore utilizzato per le operazioni di smaltimento.