Dieci nati in 48 ore all’ospedale del Mugello: due giorni record nella Asl Toscana centro

Sono 10 i bimbi venuti alla luce all’ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo (Firenze) in due giorni, tra la mattina del 23 e la notte tra il 24 e il 25 settembre, con la sorpresa ancora nella mattina di ieri di due nuovi fiocchi appesi alla porta. Lo rende noto la Asl Toscana spiegando che i dieci bebè stanno tutti bene. Il grande impegno collettivo ha coinvolto sia il reparto di ginecologia e ostetricia sia quello di pediatria e neonatologia,

“e la grande soddisfazione – si spiega – è stata condivisa con tutti i partecipanti di questo evento eccezionale che inaspettatamente è diventato quasi un viaggio di gruppo” composto da “mamme, babbi, neonati, e operatori sanitari” che si sono anche scattati una foto tutti insieme. L’Azienda sanitaria ricorda che “è il secondo record in poco più di dieci giorni per la Asl Toscana Centro che continua a registrare numeri eccezionali”: circa due settimane fa

all’ospedale San Giuseppe di Empoli erano nati in una notte sette bebè. Anche all’ospedale di Nottola, nel comune di Montepulciano (Siena), ci sono state sette nascite in meno di 24

ore tra mercoledì scorso e ieri.