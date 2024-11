‘Diciamo no a violenza’: Firenze lancia guida multilingue

La guida, disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, si inserisce all’interno del Festival dei diritti con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere

Una guida multilingue dal titolo ‘Diciamo no alla violenza in tutte le lingue. Fai un primo passo: Informati, ascolta, agisci’ : l’ha lanciata in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, ItaliaHello Ets e Comune di Firenze .

La guida, disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, si inserisce all’interno del Festival dei diritti con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere dedicando un’attenzione particolare all’accessibilità delle informazioni da parte delle persone straniere che risiedono a Firenze, oltre che di tutta la comunità.

La copertina della guida sarà esposta nelle torrette digitali e nei display gestiti dal Comune di Firenze, e tramite un codice QR sarà possibile scaricare gratuitamente il documento sul proprio smartphone, nella lingua desiderata. La guida tratta argomenti come le varie forme di violenza di genere.

“Il contrasto alla violenza contro le donne parte dalla conoscenza e dalla consapevolezza, è un problema da sconfiggere e per sconfiggerlo bisogna parlarne il più possibile – dice l’assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese -. E’ fondamentale arrivare a tutte le persone, per questo la guida multilingue è uno strumento utilissimo, è pensata perché possa essere diffusa sempre, in ogni occasione, in ogni luogo, perché le donne e gli uomini se la passino, la leggano e la diffondano ancora e ancora. Scaricatela, la lotta alla violenza di genere passa soprattutto da azioni concrete come questa”.