Di Maio pubblica video su crollo del Morandi, ma in una delle “foto prova” non è il ponte di Genova ma uno in Toscana

Con un post sulla pagina pagina Facebook “Ingegneria e dintorni”, da lui gestita e che fa divulgazione sui temi dell’ingegneria civile e della prevenzione antisismica, l’ingegnere strutturista Braian Ietto, denuncia che una delle foto del video di Di Maio, usata come prova del degrado del ponte Morandi prima del crollo, in realtà appartiene ad un altro ponte che si trova in Toscana a Riprafratta in provincia di Pisa.

“La pagina di Luigi Di Maio ha pubblicato oggi un video sul ponte Morandi – si legge nel post dell’ingegnere – dove una delle foto non è del ponte (di Genova ndr) ma è una foto del ponte di Riprafratta (Pisa) chiuso da tempo e scattata personalmente da me”.

“Tra tutte è la foto che risulta essere più scioccante in quanto il ponte è estremamente degradato (non a caso è chiuso da anni). Questa foto era stata già usata subito dopo il crollo per creare fake news che hanno girato in lungo e largo sul web” spiega Braian Ietto nel suo post su Facebook.

“Questo – chiarifica poi Ietto – non è un post politico. È un post che vuole rivendicare l’importanza dei fatti e l’importanza di informare e informarsi bene. Ho raccontato un fatto, ho raccontato che è stata usata (probabilmente per errore) un’immagine sbagliata. Un fatto non è politico, un fatto è un fatto”.