Di Giorgi: Pd segua ‘modello Livorno’ in vista regionali 2020

“Aprire alle esperienze di sinistra ed alle liste civiche, stare sui problemi del territorio: sono queste le ricette che hanno fatto vincere il centrosinistra alle amministrative. E sono le stesse con cui la nuova segreteria Zingaretti sta organizzando la sua linea politica” dice la parlamentare e membro della direzione nazionale Pd.

“Un ottimo risultato, quello delle amministrative -dice Rosa Maria Di Giorgi- soprattutto perché maturato con una strategia di allargamento alla società civile ed alle istanze territoriali, nel segno dell’ascolto della condivisione e dell’attenzione periferie, ovvero alle persone in difficoltà”.

“A Piombino -precisa Di Giorgi- abbiamo perso proprio perché non siamo riusciti a fare questo ed in più ci siamo anche logorato in scontri interni: un monito per il futuro, non bisogna ripetere quest’errore”.

