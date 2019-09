Dengue: due casi a Firenze, scatta la disinfestazione

Le zone interessate sono viale Duse e la zona via Masaccio. In queste i tecnici sono stati impegnati nelle operazioni di coordinamento delle squadre del personale di Alia con il supporto della polizia municipale. Asl Toscana centro precisa che i tecnici hanno iniziato un’attività di informazione porta a porta con la cittadinanza. La misura è infatti prevista dalla circolare ministeriale e dall’ordinanza emessa dal sindaco di Firenze.

Le operazioni prevedono la lotta larvicida e adulticida nei pozzetti e caditoie presenti sia nelle pertinenze private che in quelle pubbliche e trattamenti adulticidi spaziali. Sono eliminati inoltre eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private. Gli interventi di questo tipo sono effettuati a scopo cautelativo per ridurre la densità delle zanzare presenti per evitare che quelle infette possano essere contagiose. La zanzara tigre è uno degli insetti in grado di trasmettere la malattia, anche se povo efficace nel diffondere il virus