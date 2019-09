A processo ex vigilessa: multe false per vendetta

Le accuse sono quelle di accesso abusivo a sistemi informatici, falso materiale e falso ideologico commesso da privato, falso materiale commesso da pubblico ufficiale e abuso d’ufficio. Secondo l’accusa la vigilessa avrebbe emesso multe per infrazioni mai commesse, con relativa decurtazione dei punti patente, nei riguardi di almeno sette persone. Alcune di queste le avrebbe fatte prima di entrare in servizio a Follonica, quando era incaricata del servizio di vigilanza per conto della società Parchi Val di Cornia di Piombino (Livorno). Le indagini sono state coordinate dalla pm Ester Nocera della procura di Firenze.