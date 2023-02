Danzainfiera, al via la 17ª edizione con 113 espositori

Firenze, sarà nel segno delle novità la 17ª edizione di Danzainfiera, la manifestazione acquisita da Pitti Immagine a luglio scorso e prevista dal 24 al 26 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze.

Già in partenza i numeri di adesioni e di presenza a questa edizione di Danzainfiera richiamano i livelli raggiunti prima del 2020: 113 espositori, il 30% in più del 2022, di cui 77 tra aziende di produzione e di distribuzione (30 italiane e 47 straniere), 28 tra scuole e accademie, 7 enti di promozione e uno di tutela e rappresentanza.

Le aziende – marchi di produttori e distributori di abbigliamento, calzature, intimo, accessori, attrezzature, oggettistica e gadget – rappresentano circa il 43% del totale degli espositori, e di questi oltre il 60% proviene dall’estero.

La manifestazione quest’anno presenta varie novità e si apre ancora di più al mondo del teatro, del cinema e della televisione dando opportunità di lavoro. Occasioni che arrivano dal Teatro Sistina, con il regista, produttore e direttore artistico del Teatro Massimo Romeo Piparo, a Firenze per il pre-casting dello spettacolo Matilda e la selezione del cast finale di Billy Elliot Il Musical in scena ad aprile. Grande attesa per l’arrivo di Rossella Brescia che nello spettacolo Billy Elliot interpreterà il ruolo dell’insegnante, mentre quello del burbero padre sarà interpretato da Giulio Scarpati. Grazie al Sistina sarà presente anche Billy Mitchell, acclamato artista del West End londinese, coreografo del musicalCats firmato sempre da Piparo.

Per la prima volta Danzainfiera si confronta anche con il mondo televisivo ospitando la pre-audizione dal vivo di Ballando On The Road-L’Accademia delle Stelle. Ed è prevista anche l’audizione per il Corpo di ballo della nuova edizione del Cantante Mascherato, e per il nuovo talent show Performer Italian Cup.

E dopo la televisione Danzainfiera si apre anche al mondo del cinema accogliendo la ballerina e coreografa Laura Ferretti, meglio conosciuta come Lala Blhite, che sarà protagonista di un workshop. Dall’America arrivano Thelma Flores di Joffrey Ballet School e Tracy Inman di The Ailey School, due colossi del mondo danza di New York e sono previste audizioni di Classico e Contemporaneo anche per l’ingresso alla English National Ballet School diretta dall’italiana Viviana Durante. Per la prima volta audizioni con la Oniin Dance Company, tra le più innovative realtà internazionali, che vedrà a Firenze la sua direttrice artistica Daniela Rapisarda impegnata in un’audizione per la Summer School del Peridance Capezio Center, fondato dal famoso coreografo Igal Perry. Grande attesa per Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica conosciuta anche per essere presidente di giuria del talent show Ballando con le stelle, che terrà lezioni di Sensual Dance Fit e parlerà di suoi nuovi progetti.