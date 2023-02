Controradio News ore 7.25 del 22 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio News – Circa duemila persone, studenti ma anche molti adulti, hanno dato luogo a Firenze a una manifestazione ‘antifascista’ dopo l’aggressione di sabato scorso a studenti del liceo Michelangiolo per cui sono stati denunciati sei aderenti alla formazione di destra Azione Studentesca e le loro posizioni sono al vaglio della magistratura. Oltre agli studenti del liceo, aderiscono alla manifestazione sigle della galassia della sinistra fiorentina. ‘Liberiamoci dal fascismo e dal governo Meloni’, c’era scritto sullo striscione di apertura del corteo che si è concluso poco prima delle nove in viale Malta, da dove era partito. Non ci sono stati disordini. Una sosta lungo il percorso è stata fatta all’imbocco di via Frusa, dove c’è la sede di Casaggì, sul lato della stazione ferroviaria di Campo di Marte. La strada è rimasta isolata per tutta la durata della manifestazione. Sono stati accesi fumogeni, lanciati due, tre petardi, urlati slogan contro Azione Studentesca.

Controradio News – Qf Spa è stata messa in liquidazione e Salvatore Sarcone è stato nominato commissario liquidatore della società proprietaria della fabbrica ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). In tale veste, spiega una nota, Sarcone e il suo gruppo di lavoro parteciperanno all’incontro fissato dal ministero dell’Industria e del Made in Italy il 24 febbraio. “Commissariare Qf subito. Intervento pubblico ora. Avanti. Non è ancora finita”. E’ quanto scrive in una nota il Collettivo di Fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), in risposta all’annuncio della messa in liquidazione della società.

Controradio news – Sono in corso di identificazione gli autori dell’aggressione a una 11enne nel centro di Arezzo, avvenuta sabato scorso nel parcheggio Cadorna. La squadra mobile, che conduce le indagini, sta esaminando un video, presumibilmente girato da uno dei partecipanti e postato sui social, e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Alcuni partecipanti sarebbero già stati individuati e i loro nomi trasmessi alla procura minorile di Firenze in quanto di età superiore ai 14 anni.

Controradio news – Per tornare a scuola dopo una malattia, gli studenti della Toscana non dovranno più presentare il certificato medico, neppure dopo cinque giorni di assenza (com’è previsto adesso). E’ quanto prevede la legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. L’atto, ricorda la Regione in una nota, era stato presentato dall’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini e licenziato dalla giunta a fine dicembre 2022. Ieri è avvenuto il voto in Consiglio regionale.

Controradio News -Penultima giornata di sfilata ieri per martedì grasso al Carnevale di Viareggio (Lucca). Al termine della sfilata c’è stato un omaggio al Carnevale: proiettato un cortometraggio sul maxischermo, realizzato da Eugenio Lio ed Elisabetta Sgarbi. Sabato 25 corso finale alle 17 con proclamazione dei vincitori e spettacolo pirotecnico.