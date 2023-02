Corteo nel segno dell’antifascismo, contro le aggressioni nelle scuole e per la chiusura di Casaggi

Firenze, migliaia di persone al corteo antifascista degli studenti dopo l’aggressione di sabato scorso davanti al liceo Michelangiolo.

‘Liberiamoci dal fascismo e dal governo Meloni’, c’è scritto sullo striscione di apertura del corteo che gira intorno a via Frusa, dove c’è la sede di Casaggi’. La strada è sbarrata dalle forze dell’ordine, la sede è presidiata dalla polizia. Un volantino esprime solidarietà a Cospito e contesta il 41 bis.

La marcia, scortata dalla polizia, si è svolta in ordine, sono stati accesi fumogeni e sono stati gettati alcuni petardi. I cori richiamano la ‘Firenze solo antifascista’, ma anche slogan come ‘Uccidere un fascista non è reato’.

Uno speaker col megafono ha accusato “i fascisti che vengono a provocare davanti alle scuole” coi volantinaggi. Notevoli i richiami alla Resistenza, in uno è stato accusato il sindaco di consentire l’apertura della sede di Casaggi e di Casapound in città.

“Non è una questione di democrazia ma di lotta antifascista da portare avanti – urlava al megafono un portavoce -. Qualcuno pensa anche in questa città di fare un 25 aprile di facciata, in questi anni amministrazioni regionali comunali statali gli hanno permesso a queste m…e di aprire sedi, buonasera Nardella questo corteo non è per te”.