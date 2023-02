Camion si ribalta, Fi-Pi-Li bloccata nell’Empolese

Empoli, Fi-Pi-Li bloccata nell’Empolese, in direzione del capoluogo toscano, in seguito al ribaltamento di un camion adibito alla raccolta dei rifiuti.

L’incidente, che non ha provocato feriti, si è verificato intorno alle 5:30 del mattino bloccando la Fi-Pi-Li, con il tratto chiuso tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, e circa 7 km di coda. Il camion, che era senza carico, si è ribaltato tra la corsia di marcia e quella di sorpasso e le operazioni di rimozione non sono semplici.

A seguito dell’incidente si sono avute ripercussioni anche per la viabilità esterna alla Fi-Pi-Li, in particolare nel comune di Empoli. La polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa fa sapere di aver impiegato quattro pattuglie sugli snodi principali nella zona di Empoli Est, pronta ad attivarne altre due in arrivo dai comuni limitrofi in caso di necessità.

Polizia locale, polstrada e Metrocittà si stanno coordinando per migliorare gli interventi sulla viabilità urbana. Al momento, i comuni che stanno risentendo maggiormente del riversamento del traffico sulla viabilità ordinaria sono Empoli (Firenze), Montelupo Fiorentino (Firenze) e Lastra a Signa (Firenze).