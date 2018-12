Danneggiata colonna Vasariana: identificato conducente del camion

Identificato conducente del camion finito contro la colonna del Corridoio Vasariano. E’ un italiano 50enne: multato, potrebbe rischiare anche denuncia.

È stato rintracciato a Prato il conducente del camion. L’uomo è stato trovato nella città laniera dalla polizia municipale di Firenze. Il conducente è stato sentito dagli agenti insieme ai colleghi di Prato.

Inoltre sono stati effettuati rilievi sul camion che hanno fugato ogni dubbio: si tratta del veicolo che facendo manovra ha danneggiato la colonna. Il mezzo era stato individuato con le telecamere che però non avevano inquadrato direttamente la targa. Grazie all’attività investigativa della polizia municipale è stato possibile risalire al mezzo e quindi al conducente

Il conducente del camion è un italiano 50enne, residente nel napoletano, l’uomo che si trovava alla guida del camion che questa mattina ha urtato e danneggiato una colonna del porticato del Corridoio Vasariano a Firenze.

La polizia municipale è riuscita a risalire alla sua identità attraverso la ditta proprietaria del mezzo, ripreso dalle telecamere.

L’uomo è stato multato per danneggiamento, inversione vietata e imprudenza nelle manovre per complessivi 378 euro di sanzioni e un taglio di 12 punti sulla patente. Rischia anche, secondo quanto si spiega dagli investigatori, una denuncia per danneggiamento di monumenti di interesse storico.

Emessa nei suoi confronti anche la sanzione dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.