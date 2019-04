UNTIL WE RETURN – “Fino al nostro rientro” o “fino al momento di ritornare” – è la mostra con cui la fotografa Dalia Khamissy ci racconta la vita dei tantissimi profughi siriani che hanno trovato rifugio in Libano.

UNTIL WE RETURN di Dalia Khamissy è alla FSM Gallery – Fondazione Studio Marangoni. Curata da Alessandra Capodacqua è una delle tre mostre organizzate dal Festival Middle East Now e che raccontano il Medio Oriente oggi.

Come è risaputo, il Libano ha accolto una quantità enorme di profughi siriani. Più di un milione, solo in Libano! Dal 2011 Khamissy li va fotografando in modo da raccontare per Ong, giornali e magazine internazionali le diverse storie di persone fuggite da una guerra terribile. E riesce a farlo con un perfetto mix di rispetto e grazia. Così le sue immagini penetrano potentemente la coltre della nostra assuefazione e indifferenza.

Si tratta di belle fotografie, che riescono molto abilmente a evitare il registro patetico. Anche quando le loro didascalie raccontano storie tremende (vedi sotto).

Khamissy riesce a portarci al fianco delle donne, dei bambini e dei vecchi che hanno dovuto lasciare tutto conservando, nonostante tutto, dignità e speranza. Speranza di poter tornare, come è ricamato in arabo su una tendina alla finestra di una roulotte: “Refugees and, God willing, Returnees”. E cioè, “Rifugiati e, Dio volendo, persone che ritorneranno”.

Con le sue fotografie, Khamissy racconta storie di uomini, donne e bambini fuggiti dagli attentati, dalle battaglie, dai rapimenti.

Alcuni di loro sono stati gravemente feriti, altri hanno perso i familiari o le persone amate, altri ancora sono fuggiti perché minacciati a causa della loro identità sessuale o perchè a rischio di essere rapiti.

Tutti tentano di costruirsi un’esistenza dignitosa in Libano. Vivono in rifugi di fortuna, fanno lavori precari, riescono a malapena ad andare avanti: e nonostante tutto, riescono anche a ritagliarsi qualche spazio di gioia. E i loro bambini studiano. Per costruirsi un futuro migliore. In patria. Insh’allah.

Le altre due mostre del festival Middle east Now sono Flavours of Iraq, installazione multimediale di video e immagini di Feurat Alani e Léonard Cohen, presso il Cinema La Compagnia; e The Glass Between Us, di Mohammad Alfaraj, giovane artista saudita scelto per la residenza d’artista “Middle East Now x Crossway Foundation Residency ” realizzata in collaborazione con Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.

Margherita Abbozzo. Le fotografie della mostra sono mie, quelle individuali sono courtesy of Dalia Khamissy.

Didascalie delle foto in ordine di apparizione:

1 – Samira, 27, rifugiata siriana, con la sua figlia più piccola, Rawan, 19 mesi, a Nabatiyeh, nel sud del Libano, 2015. Samira e i suoi 4 figli sono stati abbandonati dal marito che è andato in Germania lasciandola sola e piena di debiti.

2 – Khalida, 34, rifugiata siriana, con i suoi due figli, Nourjan, di 9 anni, e Mohammad, di 2, nel campo di Chatila, alla periferia di Beirut, 2015.

3- Tenda nella roulotte di un rifugiato siriano nel campo di Zaatari con ricamata la frase “Rifugiati, e con l’aiuto di Dio, persone che ritorneranno”, Giordania, 2013.

4 – Wadha e su cognata Mashhadiyeh, libanesi, con i loro bambini nel villaggio di Akkar, nel nord del Libano.

5 – Rami e Ahmed nel loro appartamento a Beirut, Libano, 2014.

6 –Dina e Hala, sorellastre, nel campo per rifugiati siriani nella valle della Beeka, 2015.

