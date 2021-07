Dal 6 luglio la IV edizione di Piazza dei Popoli

A Pontassieve ‘Piazza dei Popoli’: al via al Festival in Piazza Vittorio Emanuele II dedicato alle tematiche internazionali. Dal 6 al 9 luglio

Protagonisti di questa edizione saranno due paesi simbolo dell’America Latina, Messico e Cuba. Paesi che li hanno resi il simbolo della lotta alle ingiustizie e della necessità di mobilitarsi per i diritti dei più deboli.

Il programma del Festival, che vedrà sul palco ospiti come David Riondino e Diego Bianchi, unisce cinema, arti figurative, danza, musica e momenti di approfondimento. Con giornalisti, scrittori e registi che hanno deciso di raccontare questi due Paesi e, spesso, di eleggerli a loro luoghi di vita e lavoro.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, in conformità alle norme e alle restrizioni anti-covid19 imposte dall’attuale situazione sanitaria.

Nei giorni del festival, in piazza Vittorio Emanuele II, sarà possibile degustare piatti nati dall’incontro tra la cucina locale e quella messicana grazie all’impegno di Comitato in Bianco e Nero e la collaborazione della Locanda Toscani i cui proventi saranno utilizzati per contribuire alla realizzazione di una scuola nella missione di Suor Valeria a Nahcra, in Guinea Bissau.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Martedì 6 luglio

Alle 17.30, l’inaugurazione della mostra fotografica, visitabile fino al 30 luglio, “Il muro, spazio di espressione sociale”, a cura di Paola Santìn e dedicata al movimento artistico del “Muralismo”. Presente, insieme alla curatriceil Console onorario del Consolato Messicano di Firenze e Ruby Villareal, rappresentante della comunità messicana fiorentina.

Alle18.30, l’incontro “Patria, migrazione, esilio: Italia e Messico terre di transito” con il giornalista Federico Mastrogiovanni ed Eugenio Alfano, avvocato, esperto in diritti umani e diritto dell’immigrazione. Alle 20.00, spazio alla musica con l’ensemble “Mariachi el Magnifico de Florencia”.

Alle 21.00 la partita Italia – Spagna.

Mercoledì 7 luglio

Alle 18.30 l’incontro “Cuba: dal mito della rivoluzione ad oggi” con Fiorella Cappelli, autrice televisiva e documentarista, e Alessandro Zarlatti autore del libro Destino Cuba (Ouverture), entrambi residenti a Cuba. Alle 20.00, la musica di “Amistade – Racconti d’incontri, terre lontane, passioni ed amicizie”. Alle 21.00, la proiezione di cortometraggi cubani e messicani del Festival internazionale di videodanza “Agite y Sirva”. La serata si chiude alle 21.30 con le voci dei repentisti cubani, gli improvvisatori di poesia chiamati anche “decimisti”, portate sul palco da Alexis Díaz Pimienta e David Riondino

Giovedì 8 luglio

Si inizia alle 18.30 con il laboratorio “I suoni che nascono della terra“ per realizzare gli antichi strumenti in argilla, le ocarine precolombiane con Emilio Xiuhcoatl, etnomusicologo (su prenotazione al numero 055 8360255). A seguire nuova proiezione dei corti del festival “Agite y Sirva” e alle 21.30, sul palco Diego Bianchi, ideatore e conduttore della trasmissione di La7 “PropagandaLive” e Lucia Magi, giornalista che vive a Los Angeles.

Un incontro in cui si parlerà di migrazioni, diritti negati e informazione, a partire dalla proiezione del reportage PropagandaMexico, che i due giornalisti hanno realizzato nel 2019 per raccontare il dramma del Muro tra USA e Messico.

Venerdì 9 luglio

Alle 18.30 COATLICUE, Madre del Sole, la Luna e le stelle”, parole e immagini nella performance a cura di Ilaria Danti e Valentina Primerano. Alle 20.00, “Música para los Dioses”, canti in lingua Nahuatl e danze rituali azteche e poi l’ensemble di musica messicana “Mariachi el Magnifico de Florencia”.

Il festival si chiude alle 21.30 con il concerto del gruppo “Cubania y tradicion” Info e aggiornamenti sul programma: www.comune.pontassieve.fi.it | FB @comunedipontassieve