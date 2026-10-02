Da Toscana 800 mila euro per riqualificazione Terranuova Bracciolini

Grazie ad un contributo regionale straordinario di 800 mila euro al Comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) sarà completata la riqualificazione dell’area degli ex orti urbani e quella di piazza della Repubblica e degli edifici comunali prospicienti.

La decisione è stata presa dalla Giunta regionale che nel corso della sua ultima seduta ha deliberato lo stanziamento a favore dell’amministrazione comunale di Terranuova di 165 mila euro per l’anno 2026 e 635 mila euro per l’anno 2027. “La Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani – è sempre al fianco dei Comuni per sostenerli nella realizzazione di quegli interventi che ritengono strategici dal punto di vista sociale, economico, culturale o identitario. In questi interventi mirati e distribuiti sul territorio si concretizza il senso della nostra idea di Toscana diffusa”. “La trasformazione dell’area degli ex orti sociali in uno spazio di verde pubblico e la riqualificazione di piazza della Repubblica – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – restituiranno alla comunità di Terranuova uno spazio centrale di aggregazione, valorizzando il patrimonio urbanistico esistente. Le politiche regionali sulla rigenerazione urbana nascono proprio con lo scopo di dare una nuova vita ad aree urbane importanti per la comunità, assecondando i cambiamenti e le evoluzioni del contesto, le nuove esigenze cittadine, per evitare la formazione di aree di degrado”.