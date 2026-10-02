Controradio Streaming
Ven 2 Ott 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaComune Cambi Bisenzio, depositata a Tar replica a nuovi atti su aeroporto...
ToscanaCronaca

Comune Cambi Bisenzio, depositata a Tar replica a nuovi atti su aeroporto Firenze

By Raffaele Palumbo

Il Comune di Campi Bisenzio (Firenze) ha depositato al Tar la propria memoria di replica nell’ambito del ricorso contro gli atti per la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze.

Nel documento, si spiega in una nota dell’amministrazione comunale, si dà atto dei documenti e delle memorie presentate dalle parti nel mese di settembre, esaminandole sia sotto il profilo formale sia nel merito. Tra i nuovi elementi considerati rientrano anche gli interventi ad opponendum avanzati da alcune istituzioni economiche e culturali fiorentine per i quali viene richiesta l’inammissibilità. Secondo il Comune, in linea generale, infatti, tutti gli atti muovono dall’assunto che un maggiore afflusso turistico produrrebbe generici benefici per la città di Firenze, senza riuscire a definire in che modo la nuova pista entrerebbe in relazione con le specifiche attività di ciascun ente legittimandolo a intervenire in giudizio. Nel documento vengono poi affrontate le questioni di merito, con ulteriori elementi a supporto delle ragioni già espresse in precedenza sia sul piano ambientale sia su quello procedimentale, che non risultano scalfite dalla documentazione proposta dai fautori della pista. “Con la memoria preparata dai nostri legali, in coordinamento con quelli degli altri Comuni, dell’Università e delle associazioni, le nostre posizioni escono ancor più rafforzate – sottolinea il sindaco Andrea Tagliaferri -. L’approssimarsi dell’udienza e la sempre più evidente sovrapposizione di questo progetto con quello vecchio, con tutte le sue criticità già accertate in giudizio, stanno evidentemente creando grande preoccupazione tra i sostenitori della pista. Ne sono prova il tentativo di strumentalizzare alcune prestigiose istituzioni culturali, portandole in giudizio a difesa di un’opera che nulla ha a che fare con la loro attività, e l’improvviso riaccendersi del dibattito sui media. Noi siamo tranquilli: le nostre ragioni sono solide e siamo fiduciosi di vederle riconosciute, come già avvenuto in passato in due gradi di giudizio”.

Articolo precedente
Via Bolognese, l’hotel di lusso cambia il volto della collina
Articolo successivo
Da Toscana 800 mila euro per riqualificazione Terranuova Bracciolini

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32381Cronaca19667Politica4415Cultura & Spettacolo3882Diritti2743Sanità2595

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI