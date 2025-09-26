Controradio Streaming
ToscanaCronaca'Cubo Nero', Procura indaga per reati edilizi
‘Cubo Nero’, Procura indaga per reati edilizi

By Domenico Guarino
La Procura di Firenze indaga per reati edilizi in violazione alla normativa dei beni culturali e del paesaggio nell’inchiesta sul “cubo nero” realizzato al posto dell’ex Teatro Comunale, nel centro del capoluogo toscano. Il fascicolo, aperto quasi un mese fa, è tuttora senza indagati.

Nei giorni scorsi, secondo quanto appreso, carabinieri e guardia di finanza hanno acquisito la documentazione relativa all’ex teatro nell’ufficio direzione urbanistica del Comune di Firenze e nella sede della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

Si tratta soprattutto di pareri che nel corso del tempo sono stati rilasciati dall’Ente di tutela dei beni artistici e dalla commissione paesaggio di Palazzo Vecchio. Non sarebbero state acquisite, invece, le carte relative alla vendita dell’ex teatro comunale. I documenti sono già al vaglio degli investigatori della procura per accertare la regolarità della procedura di realizzazione del complesso residenziale al posto dell’ex Comunale rispetto allo strumento urbanistico.

