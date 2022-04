Crollo ponte Albiano Magra: a maggio riapertura al traffico

Sono in corso di ultimazione i lavori per il completamento del nuovo viadotto di Albiano Magra, al confine tra Toscana e Liguria nel comune di Aulla (Massa Carrara), dopo il crollo del ponte avvenuto l‘8 aprile del 2020.

Per fare il punto sull’avanzamento degli interventi sul ponte crollato ad Albiano Magra, spiega una nota, si è svolto oggi presso il Comune di Aulla un incontro del tavolo permanente per il monitoraggio del programma del commissario straordinario. L’apertura al traffico è prevista nel mese di maggio.

Lo scorso 19 febbraio sono terminate le operazioni di varo della struttura. Risultano in corso di esecuzione e di avvio il getto dei cordoli laterali in cemento armato, la posa dell’impermeabilizzazione e la realizzazione dell’impianto di illuminazione. Nei giorni scorsi è stato avviato il montaggio del parapetto che consentirà l’esecuzione in sicurezza delle ultime attività tra cui la stesa della pavimentazione anche sulle passerelle ciclabile e pedonale, della segnaletica e il fissaggio delle barriere di sicurezza. Il nuovo ponte sul fiume Magra è composto da quattro campate per una lunghezza complessiva di circa 288 metri. L’opera ospiterà una carreggiata costituita da due corsie, oltre a due piste ciclopedonali poste su entrambi i lati. L’impalcato è realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo costituito da travi in acciaio ad altezza variabile con sovrastante soletta in cemento armato. A seguire saranno completate anche le lavorazioni relative al miglioramento della viabilità lato Caprigliola e all’intersezione sulla strada statale 62 “della Cisa” con la realizzazione di una rotatoria.

Sono intervenuti oggi, tra gli altri, il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, e i sindaci di Aulla Roberto Valettini, di Bolano (La Spezia) Alberto Battilani e di Santo Stefano di Magra (La Spezia) Paola Sisti.